"Buzlukta mı duruyorsunuz?" Erol Evgin gençlik sırrını verdi!
Usta sanatçı Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümündeki 'Canım Benim' şarkısını birlikte seslendirdiği Nil Karaibrahimgil ile birlikte klip çekimi için kamera karşısına geçti. 72 yaşındaki Evgin, fit görüntüsünün altındaki gençlik sırrını paylaştı.
Usta oyuncu Erol Evgin, ‘Altın Düetler 2’ albümündeki ‘Canım Benim’ şarkısını Nil Karaibrahimgil ile seslendirmişti. Önceki gün de klip için Kemerburgaz’da kamera karşısına geçtiler. 72 yaşındaki Erol Evgin’in gençlere taş çıkartacak hali dikkatlerden kaçmadı
Sanatçı gençlik sırrını 5 maddede şöyle özetledi:
1- Uykuma çok özen gösteririm. Mutlaka 8 saat uyurum. Erken yatar, erken kalkarım.
'HAFTANIN 2 GÜNÜ PİLATES YAPIYORUM'
2- Her gün 10 bin adım atıyorum. Haftanın 2 günü pilates yapıyorum. Yazları her gün yüzerim.
3- Alkol ve sigaradan uzak duruyorum.
'AKILLI BESLENİRİM'
4- Akıllı beslenirim. Her öğünde dengeli protein, karbonhidrat ve zeytinyağlı tüketirim. Meyve-sebzemi kendi bahçemde yetiştiriyorum.
'İNSAN DİYETİ YAPIYORUM'
5- İnsan diyeti yapıyorum. Yani sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, negatif enerji saçan, şükretmesini bilmeyen kişiler çevremde olmaz.
"BUZLUKTA MI DURUYORSUNUZ?"
Nil Karaibrahimgil, Erol Evgin’i görünce şu tepkiyi verdi: “Hiç yaşlanmıyorsunuz, yoksa buzlukta mı duruyorsunuz?”
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- "Buzlukta mı duruyorsunuz?" Erol Evgin gençlik sırrını verdi!
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