Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı aşkı 15 dakikada bitti

Ünlü popçu Sinan Akçıl’la Burcu Kıratlı yılbaşında Hollanda’da nikah masasına oturmuştu. Tanıştıktan 3 ay sonra evlenmelerine tepki gösteren hayranlarına da, ‘Biz çok büyük bir aşk yaşıyoruz. Lunapark gibi renkli bir hayatımız olacak’ demişti. Burcu Kıratlı, ‘Masalsı ama çılgın... Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak’ şeklinde paylaşım yapmıştı. Fakat evlendikten hemen sonra ünlü çiftin boşanacakları iddiaları konuşulmaya başlandı. İki kez boşanmanın eşiğinden dönen çift, son krizi atlatamadı.

Katıldıkları bir düğünde sahneye çıkan Ferhat Göçer’in, Hadise’yle Sinan Akçıl’ın aşk yaşadıkları dönemden bahsetmesi Burcu Kıratlı’nın mekanı terk etmesine neden oldu. Yakışıklı popçu eşine övgüler yağdırdığı bir paylaşımda Ferhat Göçer’e ‘densiz’ dedi. Fakat kavga büyüyünce çift soluğu mahkemede aldı. Dün saat 15.00’te Beykoz Adliyesi’ne giden ve 15 dakikada boşanan çiftten Burcu Kıratlı’nın gergin tavırları dikkat çekti. Akçıl, ‘Anlaşmalı boşandık. Çok üzücü bir durum ama yürütemedik. Herkesin hayatı için hayırlı olsun’ dedi. Ünlü popçu, ‘Evliliğin bitmesinde üçüncü şahısların ya da Ferhat Göçer’in bir etkisi oldu mu?’ şeklindeki soru üzerine sessiz kalmayı tercih etti.

Burcu Kıratlı, kendisine yöneltilen bütün soruları yanıtsız bıraktı.