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13 Kasım 2019 Çarşamba 12:55:15 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:56:24

Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında?

Büşra Pekin Ersay Üner çifti magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Altı yıllık ilişkileri sonrasında evlilik kararı alan Büşra Pekin ve Ersay Üner çifti sürpriz bir şekilde ayrıldı. 6 yıllık ilişkilerini noktalayan çift ayrılık haberini Instagram hesabından duyurdu.

Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Altı yıllık ilişkileri sonrasında evlilik kararı alan Büşra Pekin ve Ersay Üner çifti sürpriz bir şekilde ayrıldı. 6 yıllık ilişkilerini noktalayan çift ayrılık haberini Instagram hesabından açıkladı.

BÜŞRA PEKİN ERSAY ÜNER AYRILDI MI?

Oyuncu Büşra Pekin, söz yazarı ve besteci sevgilisi Ersay Üner’den ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.

Ayrılık haberlerini sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, “Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay” notuyla duyurdu.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi nedeniyle gittikleri Suudi Arabistan'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Annesi Ankaralı, babası iseİstanbulludur. Çocukluğu, doğum yeri olan Suudi Arabistan'la İzmir arasında geçti. 5 yaşında İzmir'e yerleştiler. Yaşar Neng Koleji'nde okudu, okul kapatılınca lise eğitimini lise son sınıfı ABD. Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Mezuniyeti sonucunda İzmir'e dönerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde eğitim almaya başladı.
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul'a yerleşti ve BKMAtölye Oyuncularına katıldı.
Yaptığı işler arasında "Bir Demet Tiyatro", "En Son Babalar Duyar", "Kutsal Damacana" bulunan ve "Ağır Roman", "III. Richard", "Cadı Kazanı", "Selvi Boylum Al Yazmalım" oyunlarında oynadı.

Dizi filmlerin haricinde sinema hayatına 2007 yılında çekilen "Kutsal Damacana" adlı sinema ile başlarken Şafak Sezer, Settar Tanrıöğen, Yıldırım Memişoğlu,Ersin Korkut, Eyşan Özhim, Erdal Tosun ile birlikte rol aldı.

2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın,Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

Büşra Pekin, 2014 yılında başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Sinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü'nün oynadığı "Kardeş Payı" dizisinde konuk oyuncu oldu.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Ödülleri:
2010 - 15.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Neşeli Hayat)
2010 - 42.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Neşeli Hayat)

Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2013 - Huysuz müzikali - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Ağır Roman
III. Richard
Cadı Kazanı
Selvi Boylum Al Yazmalım - Sadri Alışık Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :
Senaryo :
2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (TV Dizisi)
2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Oyuncu :
2014 - İtirazım Var (Nebahat Kuzu) (Sinema Filmi)
2014 - Mucize (Sinema Filmi)
2014 - Kim O! (Havuçlu Anne) (Tv Programı)
2014 - Hadi İnşallah (Pucca) (Sinema Filmi)
2014 - Kardeş Payı (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)
2012 - İşler Güçler (Ecevit) (TV Dizisi)
2012 - Mutlu Aile Defteri (İsmet) (Sinema Filmi)
2012 - Annem Uyurken (Defne) (TV Dizisi)
2011 - Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (Konuk Oyuncu-Şirin Hatun)(TV Dizisi)
2011 - Gişe Memuru (Nevra) (Sinema Filmi)
2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (Menekşe) (TV Dizisi)
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Hatice) (Sinema Filmi)
2010 - Geniş Aile 2. Sezon (Behice) (TV Dizisi)
2009 - Neşeli Hayat (Ayla) (Sinema Filmi)
2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Büşra) (TV Dizisi)
2008 - Sınıf (Melek) (TV Dizisi)
2007 - Kutsal Damacana (Selen) (Sinema Filmi)
2006 - Fırtına (Melahat) (TV Dizisi)
2006 - Bir Demet Tiyatro (Songül) (TV Dizisi)
2003 - Hayat Bilgisi (Öğrenci) (TV Dizisi)
2003 - Hayat Bilgisi (Öğrenci) (TV Dizisi)
2002 - En Son Babalar Duyar (Esma) (TV Dizisi)

ERSAY ÜNER KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Ersay Üner Konya'da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul'a taşındı. O zamanlar için ‘'Yatacak yerim bile yok'' diyen Üner sonrasında Demet Akalın'ın ekibinde çalışmaya başladı. Arabeskten, popa, Türk Sanat müziğine kadar birçok müzik türünde çalışmalar yaptı.

Yürüdüm şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği Yılan şarkısı ile adını duyurmayı başardı.

2015 senesinde ilk şarkısını çıkaran Ersay Üner “Yürüdüm” ile piyasaya çıkmıştır. Bu şarkıyla birlikte yıldızı parlamış “Tatlım Tatlım” ve “İki Aşık” şarkılarını çıkarmıştır. Son dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ersay Üner Youtube üzerinden milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.

 

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