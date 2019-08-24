6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Büşra Pekin, zayıflığıyla ilgili sorular üzerine 6 yılda 12 kilo verdiğini dile getirdi. Oyuncu, "Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı" dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ



Uzun süredir şarkıcı Ersay Üner ile birlikte olan güzel oyuncu önce gün Nişantaşı'nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Oldukça mutlu olduğu gözlemlenen Pekin, yeni görünümü hakkında da konuştu. Kilolarını bir anda vermediğini dile getiren Büşra Pekin, zayıflama sürecinin 6 yıl sürdüğünü anlattı. Pekin, "Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı." dedi.

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