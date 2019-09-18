Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti!

Buse Varol, kendisi hakkında kötü yorum yapan takipçilerine sert şekilde cevap verdi.

Varol, "Kötü yorum yapan takipçilerime sesleniyorum. Bence bazen çok komik oluyorsunuz. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benim fotoğrafımın altına 'çok çirkinsin', 'ne biçim annesin', 'mini etek mi giyilir' falan gibi komik komik şeyler yazmayın ya da beni takip etmeyin." ifadelerini kullandı.

'RAHATSIZ OLDUĞUNUZ HİÇBİR ŞEYİ HAYATINIZDA TUTMAYIN'

"Ki bence hayat felsefeniz şu olsun: Rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın. Mesela beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın. Herkes kendi anneliğine, kendi işine gücüne baksın. Kendi anneliğini sorgulasın. Bu işler böyle olmuyor..."