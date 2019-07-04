Buse Varol: 'O zaman bir tane de benden olsun'
Ünlü oyuncu Buse Varol bugün sosyal medya hesabından oğlu ve eşi Alişan ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Buse Varol'un paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.
Sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alan Buse Varol bugün 5 ay önce, doğumdan sonra çekilmiş bir fotoğrafı 'TBT' notu ile paylaştı. Varol'un bu paylaşımına eşi Alişan da 'Ooooy, şükürler olsun' yorumunu yaptı.
Buse Varol'un 'O zaman bir tane de benden olsun' diyerek paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Buse Varol'a takipçileri 'Çok güzel bir aile fotoğrafı Allah mutluluğunuzu daim etsin' yorumunda bulundular.
Buse Varol son olarak paylaşımlarından gizli reklam ile yapmak ile suçlanmış, genç oyuncu bu iddialara ' "Burak ile paylaştığım altına yapılan yorumlar karşısında kayıtsız kalamayacağım. Reklam yapıyorsun diye yorumlar var. Ben reklam yapmıyorum. Videoda odaklanmanız gereken şey Burak'ın 4,5 aylıkken etrafa verdiği tepkilerdi. Video reklam değil aşırı sevgi içeriyor. Siz de sevgi ile bakarsanız güzel şeyler görürsünüz" diyerek cevap vermişti.
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