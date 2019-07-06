Buse çileden çıktı

Alişan ve Buse Varol çifti önceki akşam yakın dostları İzzet Aboresi ile Nesli Karasaç’ın düğününe katıldı. Geç saatlere kadar düğünde dans ederek eğlenen çiftten Buse Varol bir ara sahneye çıkarak Sıla’dan ‘’Gözlerine Teslimim’’ şarkısını seslendirdi. Sahneden gelin ve damadı dansa davet eden Varol eşinin gözlerinin içine bakarak şarkıyı söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Evlendikleri günden beri sürekli sosyal medyadan eleştirilere maruz kalan Alişan ve Buse Varol, oğulları Burak da hedef haline gelince soluğu mahkemede aldı. Kendilerinin ve oğulları Burak’ın fotoğraflarını paylaşıp hakkında olumsuz iddialarda bulunan sayfalara tek tek dava açtıklarını, sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

ALİŞAN EKRANLARA DÖNÜYOR

Bir süredir ekranlara ara veren Alişan ise ‘’ Ailecek Şanslıyız’’ adlı yarışma programıyla ağustos sonunda ekranlarda olacak. Sunucu kimliğiyle ekrana dönen Alişan ev ev gezerek aileleri yarıştıracak.