Burcu Özberk ilk kez doğum günü kutladı

Asmalımescit'te oyuncu arkadaşlarının katılımıyla yaptığı eğlence çıkışı görüntülenen Özberk, “Bu geceyi kendim organize ettim. Şimdiye kadar hiç doğum günü kutlamadım. Her sene birileri eve elinde pastayla gelir, sürpriz yaparlar. Belki küçükken annem kutlama yapmıştır ama hatırlamıyorum. Sonuç olarak bu benim ilk doğum günü partim” diye konuştu.