13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:35:02
Burcu Özberk ilk kez doğum günü kutladı
Güneşin Kızları ve Afili Aşk gibi dizilerle şöhreti yakalayan Burcu Özberk önceki akşam 30. yaş gününü büyük bir partiyle kutladı.
Asmalımescit'te oyuncu arkadaşlarının katılımıyla yaptığı eğlence çıkışı görüntülenen Özberk, “Bu geceyi kendim organize ettim. Şimdiye kadar hiç doğum günü kutlamadım. Her sene birileri eve elinde pastayla gelir, sürpriz yaparlar. Belki küçükken annem kutlama yapmıştır ama hatırlamıyorum. Sonuç olarak bu benim ilk doğum günü partim” diye konuştu.
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