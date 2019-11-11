11 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 03:03:51
Burcu kontrolde
Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Nişantaşı'nda aracını park ederken objektiflere takıldı.
Doktor muayenesi için Nişantaşı’na geldiğini belirten oyuncu “Önemli bir durum yok sadece kontrol için geldim” dedi. Başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı dizisi final yapan başarılı oyuncu yeni projeleri hakkında “Bakalım dizimiz daha yeni bitti. Güzel projeler var biraz dinlenmekteyim” dedi.
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