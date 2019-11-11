Burcu kontrolde

Doktor muayenesi için Nişantaşı’na geldiğini belirten oyuncu “Önemli bir durum yok sadece kontrol için geldim” dedi. Başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı dizisi final yapan başarılı oyuncu yeni projeleri hakkında “Bakalım dizimiz daha yeni bitti. Güzel projeler var biraz dinlenmekteyim” dedi.