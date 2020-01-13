Burcu Kıratlı'nın tek hayranı Sinan Akçıl

Sinan Akçıl'la kısa süren evliliğiyle gündem olan Kıratlı için Akçıl, 'Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusu' demişti. Popçu önceki gün de eski eşinin “Aşk ve Mavi” dizisinden bir sahnesini paylaşarak, "Daha iyisini görmedim. İlk kabul edeceğin işi, yılın en şanslısı ilan ediyorum" dedi. Takipçileri, 'Burcu'nun tek hayranı Sinan olsa gerek' şeklinde espri yaptı.