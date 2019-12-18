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18 Aralık 2019 Çarşamba 10:34:08 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:36:20

Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu?

Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu? sorularının yanıtı magazin gündeminin en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu Burcu Kıratlı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'nın özel hayatı ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Burcu Kıratlı hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Burcu Kıratlı magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu Burcu Kıratlı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzleyiciler Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'nın özel hayatı ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Burcu Kıratlı hakkında merak edilenler haberimizde..

BURCU KIRATLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu. İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında a yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri ekranlarda olan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı.

BURCU KIRATLI SİNAN AKÇIL YENİDEN EVLENİYOR MU?

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl geçtiğimiz gün "1. Mutluluğun Adresi Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri" gecesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Kısa bir süre önce muhabirlere bir daha birlikte görüntü vermek istemediğini söyleyen çift objektiflere birlikte gülümserken, muhabirlerin evlilik sorularına Burcu Kıratlı'dan "Bana her gün evlenme teklif ediyor" yanıtı geldi. 

Sinan Akçıl, "Aşıklar tepesine gittik, inşallah aşkın en tepesinde kalırız" dedi. Şarkıcı, yeniden evlenecekleri iddiasıyla ilgili ise "Nikah tarihini söylemeyeyim, Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum." dedi.

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