Burcu Kara tiyatroyla dönüyor

Bir süredir dizilerde yer almayan güzel oyuncu, tiyatroyla dönmeye hazırlanıyor. Şubat ayında sahnelenecek olan ‘Karanlık Komedi’ isimli Jest Tiyatro’nun oyununda yer almaya hazırlanan Burcu Kara, “Oyuna hazırlık. Sürekli karnımda bir ağrı. Gel Şubat gel” diyerek yaşadığı heyecanını takipçileriyle paylaştı.