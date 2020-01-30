30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:37:46
Burcu Kara tiyatroyla dönüyor
2017’de oğlu Ali’yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren oyuncu Burcu Kara, sosyal medyadan müjdeyi verdi.
Bir süredir dizilerde yer almayan güzel oyuncu, tiyatroyla dönmeye hazırlanıyor. Şubat ayında sahnelenecek olan ‘Karanlık Komedi’ isimli Jest Tiyatro’nun oyununda yer almaya hazırlanan Burcu Kara, “Oyuna hazırlık. Sürekli karnımda bir ağrı. Gel Şubat gel” diyerek yaşadığı heyecanını takipçileriyle paylaştı.
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