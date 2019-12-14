14 Aralık 2019 Cumartesi 10:06:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 10:09:44
Burcu Güneş bir haftada şarkı hazırladı
Ünlü poçu Burcu Güneş, sevenlerinin karşısına yeni yıl sürpriziyle çıkmaya hazırlanıyor.
27 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak olan yeni single çalışması ‘Kıyasıya’yı sevenlerine duyuran güzel popçu, besteyi duyar duymaz heyecanlandığını söyleyerek 'Şarkıyı hızla çıkarma kararı aldım ve bir haftada tamamladım' dedi.
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