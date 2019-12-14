Burcu Güneş bir haftada şarkı hazırladı

27 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak olan yeni single çalışması ‘Kıyasıya’yı sevenlerine duyuran güzel popçu, besteyi duyar duymaz heyecanlandığını söyleyerek 'Şarkıyı hızla çıkarma kararı aldım ve bir haftada tamamladım' dedi.