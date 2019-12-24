24 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 11:40:05
Burcu Güneş beyaz sayfa açtı
'Kıyasıya’ adını verdiği yeni şarkısını 27 Aralık’ta sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Burcu Güneş, geri sayımı başlattı.
Sosyal medya hesabında bembeyaz paylaşımlar yapan sanatçı, 2020’de kariyerinde yeni sayfalar açacağının sinyalini ‘yükleniyor’ notuyla birlikte verdi. Merakla beklenen single çalışmasının çekimlerinden bir fotoğraf paylaşan Burcu Güneş, takipçilerini heyecanlandırdı.
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