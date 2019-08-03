03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:36:36 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:43:15
Burcu Esmersoy'dan kafa karıştıran paylaşım
Eşiyle boşanacağı iddia edilen sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.
Geçen yıl Berk Suyabatmaz ile evlenen Esmersoy, bir süredir boşanacakları iddiaları konuşulurken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Esmersoy, bir mekanda gördüğü geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektirip, 'Allah kimsenin başına vermesin' ifadelerini kullandı.
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