Burcu Esmersoy'dan kafa karıştıran paylaşım

Geçen yıl Berk Suyabatmaz ile evlenen Esmersoy, bir süredir boşanacakları iddiaları konuşulurken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Esmersoy, bir mekanda gördüğü geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektirip, 'Allah kimsenin başına vermesin' ifadelerini kullandı.