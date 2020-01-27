27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:19:35
Burcu Esmersoy'dan eski eşe 'like'
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın aşk dolu fotoğraflarını yakından takip ediyor.
Esmersoy, Fransa’da kayak tatilinde olan Suyabatmaz ile Tüzünataç’ın aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan beğeni yağmuruna tuttu. Her fırsatta ikiliye mutluluklar dileyen Esmersoy’un bu davranışı kimi takipçileri tarafından doğal olarak karşılanırken kimileri tarafından ise anlamsız olduğu savunuldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şarkıcı Yusuf Güney, Elazığ'daki deprem bölgesi esnaflarına tepki gösterdi: Böyle zor günde fırsatçılık yapanlara tilt oluyorum
- Para vermemek için kitap okuyor
- Sadece kendini seviyormuş
- Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
- Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş