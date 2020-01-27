Burcu Esmersoy'dan eski eşe 'like'

Esmersoy, Fransa’da kayak tatilinde olan Suyabatmaz ile Tüzünataç’ın aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan beğeni yağmuruna tuttu. Her fırsatta ikiliye mutluluklar dileyen Esmersoy’un bu davranışı kimi takipçileri tarafından doğal olarak karşılanırken kimileri tarafından ise anlamsız olduğu savunuldu.