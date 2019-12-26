26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:25:01
Burcu Esmersoy: Her şey yolunda
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde alışveriş merkezine giden Esmersoy'un makyajsız ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Her zamanki neşeli ve sempatik tavırlarıyla muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu 'Her şey yolunda' diyerek uzaklaştı.
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