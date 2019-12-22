Burcu Esmersoy: Diva'ya rakibim

Önceki gün Mücevher Festivali'ne katılan güzel sunucu “Mücevher konusunda her ne kadar bir Bülent Ersoy olamasam da onun peşinden geliyorumdur her halde. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Malum ayakkabı gibi bir şey olmadığı için de rahat rahat pazarlık yapıp alışveriş yaptım” dedi. Milli Piyango bileti aldığını da sözlerine ekleyen Esmersoy, “Büyük ikramiye çıkarsa, kız öğrencilerini okutan bir derneğe yardım da bulunup onlara katkı sağlamak hayalim” dedi.