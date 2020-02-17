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17 Şubat 2020 Pazartesi 12:54:18 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:57:24

Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, YouTube üzerinden yayınlanan bir programına konuk oldu. Hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Burcu Esmersoy, babasıyla arasının neden kötü olduğunu ve yaşadığı şiddeti anlattı. Burcu Esmersoy’dan babasından nasıl şiddet gördüğünü gözyaşları içinde anlattı. Esmersoy, küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü anlattı. Konuşurken sesi titreyen Esmersoy'un hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü sunucudan yıllar sonra gelen itiraf adeta izleyenlerin kanını dondurdu.

Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk olan Burcu Esmersoy, hayatında yaşadığı zorlukları anlattı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan sunucun "Babam beni tuvalette hortumla dövüyordu" dedi.

Burcu Esmersoy'un anlattıkları şöyle: 

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım."

"Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim."

"Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil."

"Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

"Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu."

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