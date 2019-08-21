Burcu Esmersoy nafaka ve tazminat istemiyor!

15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak açılan boşanma davasının dilekçesinde, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi.

Boşanma konusunda her iki tarafın da anlaştığının belirtildiği dilekçede, çiftin protokol gereği herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmayacağı anlatıldı. Dava, 2 Aralık’ta görülecek.

(Hürriyet)