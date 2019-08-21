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21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07:40 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09:08

Burcu Esmersoy nafaka ve tazminat istemiyor!

Burcu Esmersoy, New York Başkonsolosluğu’nda geçen yıl nikâh masasına oturduğu Berk Suyabatmaz’la boşanıyor. Anlaşmalı boşanma davası açan ünlü sunucu, eşinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak açılan boşanma davasının dilekçesinde, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi.

Boşanma konusunda her iki tarafın da anlaştığının belirtildiği dilekçede, çiftin protokol gereği herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmayacağı anlatıldı. Dava, 2 Aralık’ta görülecek.

(Hürriyet)

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