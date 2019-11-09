'Burası benim vatanım'

Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir restorandan çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı, iddiayı yalanladı. Jahovic, çocuklarının Türkiye’de eğitim gördüğünü ve kendisinin de Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyerek “Ben burada yaşıyorum çocuklarım burada zaten. Oraya yerleşemem biz artık Türk olduk” diye konuştu .Emina Jahovic ayrıca yakın zamanda Türkiye’de kozmetik işine girerek ticarete atılacağını da dile getirerek, “Burada kozmetik işine giriyorum güzel bir makyaj ve parfüm koleksiyonu hazırlıyorum. Ticaret benim daha az tanıdığım bir alan olduğu için şarkıcılıktan daha zor” ifadesini kullandı.

MUSTAFA'YLA HAYALİ YOK

Emina Jahovic, geçen yıl yollarını ayırdığı eski eşi Mustafa Sandal’la ilgili “Mustafa Bey’le ortak bir single ya da farklı çalışma yapacak mısınız” sorusuna karşılık “Öyle bir hayalim yok” yanıtını verdi.