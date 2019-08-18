18 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:37:46
Burak'ın önlüğü Alişan'da
Ünlü türkücü Alişan’ı, pazartesi günü başlayacak yarışma programının heyecanı sardı.
Önceki gün sosyal medya hesabından oğlu Burak'ın yemek önlüğünü takarak poz verdiği fotoğrafı paylaşan Alişan, “Pazartesi programın başlıyor, sen şimdi heyecandan ne yaptığını bilmiyorsun, yersin içersin üzerine dökersin al önlüğümü sen tak Baba” dedi. Aldım taktım bende” notuyla paylaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT