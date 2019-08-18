Burak'ın önlüğü Alişan'da

Önceki gün sosyal medya hesabından oğlu Burak'ın yemek önlüğünü takarak poz verdiği fotoğrafı paylaşan Alişan, “Pazartesi programın başlıyor, sen şimdi heyecandan ne yaptığını bilmiyorsun, yersin içersin üzerine dökersin al önlüğümü sen tak Baba” dedi. Aldım taktım bende” notuyla paylaştı.