Burak'ın büyük sınavı

Engin Altan Düzyatan'dan başrolü devralan Burak Özçivit, aylardır bu proje için emek veriyor.

Askeri eğitimler alan, dağlarda kamp yapan ünlü oyuncu, rolünün hakkını verebilmek için çok çalıştığını söyleyerek 'Beğenilmesini ümit ediyorum' dedi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve yayına girmeden birçok ülkeye satılan ‘Kuruluş Osman’ın fragmanı bile sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.