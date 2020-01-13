Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil'in aile saadeti

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Sağyaşar ailesi ünlü markaların mağazalarını gezerek uzun süre alışveriş yaptılar. Oğlu Can'ı büyütmek için uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Hatice Şendil'in fit vücudu ve stili de dikkatlerden kaçmadı.