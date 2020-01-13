13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:40:00
Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil'in aile saadeti
Başarılı yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Sağyaşar ailesi ünlü markaların mağazalarını gezerek uzun süre alışveriş yaptılar. Oğlu Can'ı büyütmek için uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Hatice Şendil'in fit vücudu ve stili de dikkatlerden kaçmadı.
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