12 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 09:50:14
Burak Özçivit'in 9 aylık oğlu Karan'ın İğne korkusu
Burak Özçivit, 9 aylık oğlu Karan'a bir milyon liralık reklam teklifini kabul etmemişti. Kızlarına aynı teklifin geldiğini söyleyen Berkay, 'Hem de bir değil 4 firmadan talep geldi' diyerek yeni bir polemik başlattı.
Berkay, eski dostu Murat Dalkılıç'ın çok fazla estetik operasyon geçirmiş olması hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen popçu, 'Ben de yaptırmak
isterim ama iğneden korkuyorum' dedi. Boyun fıtığı başlangıcı olduğunu söyleyen Berkay, fizik tedavi gördüğünü dile getirdi.
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