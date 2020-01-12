Burak Özçivit'in 9 aylık oğlu Karan'ın İğne korkusu

Berkay, eski dostu Murat Dalkılıç'ın çok fazla estetik operasyon geçirmiş olması hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen popçu, 'Ben de yaptırmak

isterim ama iğneden korkuyorum' dedi. Boyun fıtığı başlangıcı olduğunu söyleyen Berkay, fizik tedavi gördüğünü dile getirdi.