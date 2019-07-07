07 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:08:38
Burak Özçivit'e asker konvoyu
Açılışa katılmak üzere Beyrut’a giden Burak Özçivit'i görmek için yaklaşık on beş bin hayranının açılışa gelmesi izdihama neden olmuştu.
Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı AVM’de mahsur kalan Burak Özçivit bir mağazanın deposundan Lübnan askerinin müdahalesiyle kaçırılmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Beyrut’u terk eden Burak Özçivit’e otelden havalimanına kadar askerler konvoyla eşlik etti. Dün İstanbul’a gelen oyuncunun ailesini çok özlediği öğrenildi.
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