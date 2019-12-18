18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 08:52:25
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden 'Karan' rekoru
Geçtiğimiz nisan ayında bebekleri Karan'a kavuşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 8 ay sonra ilk kez Karan’ın fotoğrafını paylaştı.
Dört gün önce oğluyla birlikte, yatarak poz veren Fahriye Evcen, sosyal medyada çok konuşuldu. Bebeğin güzelliği dikkat çekerken tüm sosyal medya hesaplarında paylaşım yapıldı. Fotoğraf yaklaşık 2 milyon 450 bin beğeni alırken, Evcen de kendi rekorunu kırmış oldu. Çiftin düğün fotoğrafı 1.5 milyon beğeni almıştı.
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