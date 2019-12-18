Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden 'Karan' rekoru

Dört gün önce oğluyla birlikte, yatarak poz veren Fahriye Evcen, sosyal medyada çok konuşuldu. Bebeğin güzelliği dikkat çekerken tüm sosyal medya hesaplarında paylaşım yapıldı. Fotoğraf yaklaşık 2 milyon 450 bin beğeni alırken, Evcen de kendi rekorunu kırmış oldu. Çiftin düğün fotoğrafı 1.5 milyon beğeni almıştı.