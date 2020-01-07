07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:00:52
Burak Özçivit para değil huzur istiyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit her fırsatta doğa gezintisi yapıyor.
Geçtiğimiz haftalarda 8 aylık oğlu Karan'a gelen 1 milyon liralık reklam teklifini reddeden oyuncu çekimlerden arta kalan tüm zamanını eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la gezerek değerlendiriyor. Dün de sosyal medyada kayalık içerisinde çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Özçivit'i görenler, 'Para değil, huzur istiyor. Eşi ve oğluyla mutluluğu daim olsun' şeklinde yorumlar yazdı.
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