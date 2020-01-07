Burak Özçivit para değil huzur istiyor

Geçtiğimiz haftalarda 8 aylık oğlu Karan'a gelen 1 milyon liralık reklam teklifini reddeden oyuncu çekimlerden arta kalan tüm zamanını eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la gezerek değerlendiriyor. Dün de sosyal medyada kayalık içerisinde çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Özçivit'i görenler, 'Para değil, huzur istiyor. Eşi ve oğluyla mutluluğu daim olsun' şeklinde yorumlar yazdı.