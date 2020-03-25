Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden 'Hayat eve sığar' paylaşımına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi. Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 'Hayat eve sığar' diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.