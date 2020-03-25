25 Mart 2020 Çarşamba 23:16:46 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 23:24:19
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden 'Hayat eve sığar' paylaşımına destek
Sağlık Bakanı Koca, ünlü oyuncular Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti ile dünyaca meşhur piyanist ve besteci Fazıl Say'ın fotoğraflarının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi. Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 'Hayat eve sığar' diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.