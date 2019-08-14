Burak bebek uğur getirdi

Başarılı türkücü Alişan, geçtiğimiz şubat ayında oğlu Burak’ın dünyaya gelmesiyle işlerinie hız verdi. Bayram için gittiği Kıbrıs’ta konser veren şarkıcı, hem tatil hem işi bir arada yaparak eşi Buse Varol ve oğlu Buruk’ı yanında götürdü. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Alişan, “Burak, dünyaya geldikten sonra benim işlerim biraz daha iyi gitmeye başladı. Burak, bana uğur getirdi. Tatilimiz bittikten sonra yeni yarışma programının çekimleri başlayacak, yoğun bir temponun içine gireceğiz” diyerek oğlunun işlerinin açtığının itiraf etti.

Kıbrıs'a konser için giden Alişan, ailesini de yanında getirdi. Gündüzleri denize giren şarkıcı akşamları sahneye çıkarak müzik şöleni yaşattı.

Yağmurlar’a Arapça versiyon

Faruk Özhan’la birlikte yaptığı ‘Yağmurlar’ şarkısının da çok beğenildiğini açıklayan Alişan, şimdiye kadar 7 milyon izlenmeye ulaştığını söyledi. Şarkının yeni bir versiyonu için de kollarını sıvadığını açıklayan Alişan, yüzünü doğuya çevirdiğini söyledi. ‘Yağmurlar’ı Ortadoğu için Arapça söyleyeceğini anlatan Alişan, hedefini yurtdışı olduğunu açıkladı.