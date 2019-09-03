'Bunalımda değilim’

Gözyaşları içinde emniyete gidip tacizci hayranından şikayetçi olan şarkıcının, bunalıma girdiği ve evini de taşıyacağı iddia edilmişti. İrem Derici, sosyal medyada hızla yayılan, “İrem Derici tacizci hayranı yüzünden bunalıma girdi evini taşıyor” haberinin altına yaptığı yorumla iddialara son noktayı koydu: “Ne koruma tuttum, ne de taşınma kararı aldım valla gayet evimdeyim. Bunalıma falan da girmedim her gün sahnedeyim.”