18 Aralık 2019 Çarşamba 22:45:24 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:48:13
Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi
Türk halk müziği sanatçısı Bülent Serttaş, alışılmışın dışında bambaşka bir tarzıyla tek başına alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Trençkotuyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcının tarzı, Dua Lipa'ya benzetildi.
AVM’de hayli yoğun bir ilgiyle karşılaşan Serttaş, sempatik ve samimi tavırları ile takdir topladı. 2020 yılına yeni bir şarkı ile merhaba demeye hazırlanan Bülent Serttaş, birçok ünlü gibi yeni yılı sahnede çalışarak karşılayacağını söyledi.
TARZI ŞAŞIRTTI
Öte yandan Serttaş’ın farklı imajı da dikkat çekti. Trençkotuyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcının tarzı, Dua Lipa'ya benzetildi.
(Akşam)
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- Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi
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