Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi

AVM’de hayli yoğun bir ilgiyle karşılaşan Serttaş, sempatik ve samimi tavırları ile takdir topladı. 2020 yılına yeni bir şarkı ile merhaba demeye hazırlanan Bülent Serttaş, birçok ünlü gibi yeni yılı sahnede çalışarak karşılayacağını söyledi.

TARZI ŞAŞIRTTI

Öte yandan Serttaş’ın farklı imajı da dikkat çekti. Trençkotuyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcının tarzı, Dua Lipa'ya benzetildi.

(Akşam)