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23 Kasım 2019 Cumartesi 11:11:18 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 11:31:43

Bülent Serttaş’ı dolandıran zanlı hakkında karar

Türkücü Bülent Serttaş, kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp tekerlekli sandalye kampanyası için para talep eden kişi tarafından dolandırıldı. Yapılan yargılama sonrası Serttaş’ı dolandıran sahte vali, 4 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bülent Serttaş, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp yardım kampanyası için para talep eden kişiler tarafından dolandırıldı. Kendisini Erzincan Valisi'nin özel kalemi olarak tanıtan bir şahıs, ünlü türkücünün menajerini aradı. Özel kalem, türkücü Serttaş'ın menajerine Erzincan Valisi adına aradığını belirterek, valinin Bülent Serttaş ile görüşmek istediğini belirtti. Özel kalem, valinin cep telefonu olduğunu belirttiği bir de telefon numarası bıraktı.

DESTEK İSTEDİ

Serttaş, özel kalemin verdiği telefon numarasını aradı. Telefonu açan şahıs kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtarak, Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Valinin ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra valiyi yeniden arayan Serttaş, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü. Erzincan Valiliği'nin numarasını internetten alan Serttaş, valiyle görüştüğündeyse dolandırıldığını anladı. Savcılığa başvuran türkücü, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Türkücünün şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SAHTE VALİ YAKALANDI

Türkücü, kendisini arayan telefon numarasını ve paranın yattığı hesap numarasını delil olarak sundu. Savcı Alican Çıldır tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ankara'da bulundu. Yakalanan iki şüpheli iddiaları reddetse de Serttaş adına gönderilen parayı çektikleri tespit edildi ve sanatçıyı dolandırdıkları gerekçesiyle dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Serttaş'ı dolandıran Oğuzdan D. ve Ramazan S.'nin ifadesi alındı. Ramazan'ın olayla bir bağlantısı tespit edilemezken başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Oğuzhan D., 4 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sabah

 

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