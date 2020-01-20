Bülent Ersoy'un ıstakoz atışması

Bülent Ersoy'un iddialar karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Kadıköy'de bir güzellik merkezinde görüntülen Banu Alkan, “Benim güzellik sırlarım; önce çok iyi uyku, oksijeni yüksek ortam, iyi beslenmek, stresten kaçmak ve son olarak gül kokulu sabunla çenemden yukarı doğru ovarak banyo yapmak” dedi.

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy yılbaşı gecesi sahne aldığı otele İspanya'nın güneyindeki Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan her biri 10 kilo ağırlığındaki 10 adet ıstakoz ve Rusya'dan siyah havyar getirtmişti. İstekleriyle çok konuşulan Diva hakkında son sözü Banu Alkan söyledi. İki yıl önce “Dünya Güzellerim” adlı program için Bülent Ersoy'la birlikte dünyayı gezen Afrodit lakaplı sanatçı şunları söyledi:

HER GÜN ISMARLIYORDUM

“Vieatnam’da ıstakozu benden öğrendi. Her gün ısmarlıyordum ona. Istakozcu oldu. 'Bu ne böyle, sen ye bunu Banu' derdi bana. Baktım kulisine havyar ve ıstakoz istiyormuş. O Rusya’dan havyar istiyorsa, ben de hem Rusya’dan hem de İran’dan havyar isterim.” Projelerini de anlatan Banu Alkan “Yaşarken hayatımın filmini çekeceğim, yönetmen de ben olacağım. 42 tane film çektim. Bana devamlı dizi teklifi geliyor ama ben gençliğimi yaşayamadım diye şimdi çok seçiciyim” diye konuştu.