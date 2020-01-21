Bülent Ersoy'a hayranından 100 bin dolarlık yüzük hediyesi

3 bin kişiye şarkılarını seslendiren Diva, Azerbaycan'dan gelen hayranı Nigar Hanım'ın pırlanta ve safirden oluşan görkemli yüzük hediyesiyle şaşkına döndü. 100 bin dolarlık yüzüğü aldıktan sonra sevenlerine teşekkürlerini ileten Bülent Ersoy, kendini övdü. “Bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim” diyen Ersoy, “Okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve satılan biletler günler öncesinden tükeniyor. Daha ne olsun. Zira hazır müşteriye herkes okur mühim olan parasıyla bilet alan dinleyicilerle o salonları hınca hınç doldurabilmektir” dedi.

Heykel gibi

Tanju Babacan imzalı beyaz kostümü ile İlhan Koman’ın ünlü Akdeniz Heykeli’ni andıran Diva, kırmızı saçları ve kırmızı akıtma makyajıyla yine marjinalliğini sergiledi. “Sahne show yeridir, farklılık ister. Natürelliği asla ve asla kabul etmez” diyerek sahnede görselliğin önemini vurguladı.