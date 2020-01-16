16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 23:04:02
Bülent Ersoy uçağı kaçırdı, havalimanını birbirine kattı
Antalya uçuşu için İstanbul Havalimanı'na giden Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olay çıkardı.
10 dakika kala girdiği havalimanında uçağın kapı kapattığını öğrenince deliye dönen Diva, tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanlarını gecikmeden sorumlu tuttu. Görevlilere hakaretler yağdıran Ersoy, hırsını alamayınca, emniyete suç duyurusunda bulundu.
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