17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 10:13:47
Bülent Ersoy konser parasını görevlilerden istedi
İstanbul Havalimanı'nda uçağı kaçırınca ortalığı birbirine katan Bülent Ersoy, 'Antalya'daki konserime yetişemedim. Parasını kapıyı açmayan görevliler ödeyecek' dedi.
Suç duyurusunu basına servis eden Diva, 'Hakaret ettiysem ispatlasınlar' dedi.
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