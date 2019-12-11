Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı!

Bunun için terzisi Semih Doğruer’e Nişantaşı’nda özel bir modaevi bile açtırdı. Bülent Ersoy’un 2019’da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Sanatçı “Bir giydiğimi bir daha asla giymem” diyor. Kostümleri kiraladığı depoda saklanıyor.