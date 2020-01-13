Bülent Ersoy: Hayatım kitap olmasın

Program sonunda Türkiye'nin en önemli yayınevlerinden birinin sahibini kulisinde ağırlayan Bülent Ersoy, önemli bir teklif aldı. ''Hayatınızı kaleme alıp her dilde yayınlamak istiyoruz. Çünkü siz yaşayan bir efsane, ayaklı bir kütüphanesiniz. Dünya sizi tanımalı efendim'' sözleri karşısında Bülent Ersoy cevabını, Selahattin Pınar’ın rast eseri “Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur... Yazsaydım ben derdimin bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur...'' ile verdi.

Kafasına sülün tüyü taktı

Başına taktığı birer metre boyundaki sülün tüylerlede geceye damgasını vuran Bülent Ersoy, altın payet ve Swarovski taşlarla işlenmiş altın renkli sahne kostümüylede yine şıklığını konuşturdu.

