Bülent Ersoy coştu

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy yılbaşı gecesi Sapanca'da bir otelde sahne alacak. Diva'yı dinlemek için kişi başı 2 bin 500 lirayı gözden çıkaran konukları için bir aydır hazırlık yapan Diva, bir TIR dolusu eşyayı yola çıkarttı. İçerisinde özel tahtı, kıyafetleri ve takılarının yanı sıra, sahnede kullanılmak üzere robot ışıklar, çok sayıda özel eşya bulunan TIR'ın yanı sıra Ersoy'un 21 maddelik özel istek listesi dudak uçuklattı.

Dostlarıyla vakit geçirecek

İspanyanın güneyinde yer alan Marbella’nın Puerto Banus Limanı’ndan, her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakoz ve pavurya ile birlikte Rusya’dan Beluga siyah hayvar getirtilmesini şart koşan Diva için yılbaşı ziyafetini hazırlamak üzere Michelin yıldızlı ünlü bir aşçı da Paris’ten yola çıktı. Sahne sonrası dostlarıyla vakit geçirmeyi planlayan usta sanatçı, kral dairesinin bulunduğu kattaki 16 odayı da kapattı.

35 bin liralık taht

Bülent Ersoy neredeyse her sahnesine götürdüğü tahtını 2 yıl önce 35 bin liraya yaptırdı.