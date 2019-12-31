Bülent Ersoy: Bana hediye almaya paranız yetmez

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Program öncesi röportaj veren Diva, “2019 benim için çok iyi geçti. Çok çalışıyorum, tercih edilmek çok önemli. 50 yıldır zirvedeyim. Bu liderlik vasfımdan kaynaklanıyor. Benim için para önemli değil, ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım mezara mı götüreceğim. O yüzden kazandığım parayla bol bol alışveriş yapıyorum. Bana kimse hediye almadığı için ben de kendime pırlanta kaplı çok güzel bir saat aldım” dedi. Aldığı saatin bedelini açıklamak istemeyen Bülent Ersoy, “Şu kadarını söyleyeyim bu saati kolay kolay kimse alamaz. Hele bana hediye olarak böyle pahalı birşey alabilecekkimse yok Türkiye'de. Yakında herkes görecek ne aldığımı” diye konuştu. Yılbaşında Sapanca'da sahne alacağı otele Paris'ten aşçı, İspanya'dan ıstakoz, Rusya'dan siyah havyar getirten Bülent Ersoy, isteklerinin abartı olduğu dile getirilince sinirlendi.

'ISTAKOZ DA MI YEMEYELİM'

Diva, “Özel aşçı çağırdım bana böcek pişirecek. O istediğim ıstakoz ve havyar yılbaşına özel, o kadarına hakkım var” dedi. Doğuştan zengin olduğunu söyleyen Diva, “Ailem de çok varlıklıydı ama benim yer sofrasında kuru fasulye, pilav ve kuru soğanı kırarak da yemişliğim var” diye konuştu. Dünya yıldızlarının da bu tarz abartılı istekleri olduğu hatırlatılınca “Onların ne farkı var, onlar da 9 ay 10 günlük” diyerek kahkaha attı.

'SARIŞIN ERKEN SEVMEM, FAVORİM BURAK ÖZÇİVİT'

2020 yılından aşk beklediğini dile getiren Bülent Ersoy, “Aşk, olursa olur olmasa da sıkıntı yok. Ben sarışın erkek sevmem” dedi. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’i çok beğendiğini ve diziyi takip ettiğini dile getiren Diva, “Burak Özçivit’in eşi de çocuğu da çok güzel” diye konuştu.