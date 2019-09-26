26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:19:57
Bu tarz Gülşen
Oğlu Azur Benan'ın eğitimi için eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra'ya yerleşen Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Türkiye, İngiltere, İspanya ve Amerika arasında mekik dokuyacak olan Gülşen, bir pırlanta mağazasından yüzük satın aldı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Gülşen'in özgün giyim tarzı dikkat çekti.
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