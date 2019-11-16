Bu sefer Kendi ayağına sıktı! 2. Ajdar vakası

Ardından özür dileyen Bulut hakkında Niğde Emniyet Müdürlüğü, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan soruşturma başlatmıştı. Fenomen isim katıldığı bir televizyon programında tekrar özür dilerken “O anda, orada olayın heyecanıyla böyle bir durum yaşandı. Biraz da bizim İç Anadolu'da bu tarz durunlar asker eğlencelerinde oluyor. Bunu savunmuyorum asla. O anda hata yaptım farkında olmadan” dedi. 'Meyve veren ağaç taşlanıyor' diye de ekleyen şarkıcının 'Amerika benim şarkımı araştırıyor' sözleri ise şoke etkisi yaşattı. 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının başarısının Amerika'ya kadar uzandığını söyleyen Bulut, “Duyduğuma göre şu anda Amerikalılar bizim şarkımızı araştırıyorlarmış. Nasıl oldu da, ne oldu da bu şarkı bu kadar dinlendi diye” dedi. Sosyal medya kullanıcıları 'Bu adam ikinci Ajdar vakası' şeklinde yorumlar yaptı.