Seda Sayan yine yapacağını yaptı! Bu kez de Mustafa Sandal.

Burada konser öncesi bir de selfie çeken Seda Sayan, tıpkı Acun Ilıcalı ile olan selfiesinde olduğu gibi kareye yoğun bir filtre uygulayınca ortaya komik bir tablo çıktı. Seda Sayan da bu kareyi; “Dün akşam Mustafa Sandal konserinden… Mustiye hafif botox yaptım” diyerek takipçilerini güldürdü.