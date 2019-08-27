27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 08:47:08
Seda Sayan yine yapacağını yaptı! Bu kez de Mustafa Sandal.
Şimdilerde bir yemek programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, çekimler sonrasında şarkıcı arkadaşı Mustafa Sandal’ı izlemeye gitti.
Burada konser öncesi bir de selfie çeken Seda Sayan, tıpkı Acun Ilıcalı ile olan selfiesinde olduğu gibi kareye yoğun bir filtre uygulayınca ortaya komik bir tablo çıktı. Seda Sayan da bu kareyi; “Dün akşam Mustafa Sandal konserinden… Mustiye hafif botox yaptım” diyerek takipçilerini güldürdü.
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