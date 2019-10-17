17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:57:35
"Bu işi bitirmeliyiz"
Geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Akçakale'de vatandaşlarla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
ABD'li sanatçı “Ben operasyon için, 'lütfen durmayın yürüyün' diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli” şeklinde konuştu.
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