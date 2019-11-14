"Böyle bir şey olabilir mi?"

Kurtlar Vadisi Pusu'da Gölge karakteriyle şöhreti bulan Ertan Saban, önceki gece fena yakalandı. 2016 yılında meslektaşı Ebru Özkan'la evlenen Saban, geçen sene baba olmuştu.

Ünlü oyuncu önceki gece Cihangir'de sarışın bir kadınla görüntülendi. Saban'ın sarışın güzele sürekli sarılması ve samimi hareketleri dikkatlerden kaçmadı. Mekan çıkışı flaşların patlamasıyla çok şaşıran Saban ve arkadaşı, panik oldu. Sarışın kadın yüzünü gizlerken, alkolün etkisiyle zor ayakta duran oyuncu, muhabirlere sert çıktı. Saban sorulara, “Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına” ifadelerini kullandı. Oyuncu, taksiye binerek gözden kayboldu. Kısa sürede internette yayılan haberin ardından Paramparça dizisinden Dilara olarak tanıdığımız Ebru Özkan'ın sessiz kalması ise dikkat çekti.

Ertan Saban ve arkadaşı görüntülenmemek için mücadele etti.

Yakışıklı oyuncuyla sarışın kadının samimi anları kameralara yansıdı.