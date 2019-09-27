"Boşansak da birlikteyiz"

Bebek'te akşam yemeği yiyen çifte Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin de eşlik etti. Çıkışta gazetecilerin “Tekrar bir birliktelik olur mu” sorusuna karşılık usta oyuncu, “Burada şimdi bunları mı konuşacağız” dedi. Oyuncunun eski eşi Belçim Bilgin'in aracın arka koltuğuna oturması gözlerden kaçmadı.