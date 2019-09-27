27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:53:33
"Boşansak da birlikteyiz"
Geçen yıl 12 yıllık evliliklerini sonlandıran Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin önceki akşam biraraya geldi.
Bebek'te akşam yemeği yiyen çifte Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin de eşlik etti. Çıkışta gazetecilerin “Tekrar bir birliktelik olur mu” sorusuna karşılık usta oyuncu, “Burada şimdi bunları mı konuşacağız” dedi. Oyuncunun eski eşi Belçim Bilgin'in aracın arka koltuğuna oturması gözlerden kaçmadı.
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