Boşanma sonrası konser keyfi

Ayrılık acısını çabuk unutan Esmersoy, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konserdeydi. Ünlü sunucu, bir an olsun yerinde durmadı. Kıvrak hareketlerin eşlik ettiği dansları sosyal medya hesabından paylaşan güzel sunucu, takipçilerinin 'Ne kadar çabuk toparlandın' şeklindeki sorularına maruz kaldı.