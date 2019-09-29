29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:45:37
Boşanma sonrası konser keyfi
Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında yurtdışında sade bir nikah töreniyle evlendiği işadamı Berk Suyabatmaz'la 20 gün önce boşanmıştı.
Ayrılık acısını çabuk unutan Esmersoy, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konserdeydi. Ünlü sunucu, bir an olsun yerinde durmadı. Kıvrak hareketlerin eşlik ettiği dansları sosyal medya hesabından paylaşan güzel sunucu, takipçilerinin 'Ne kadar çabuk toparlandın' şeklindeki sorularına maruz kaldı.
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