20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17:48 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19:11
Boşanma iddialarına yanıt: Sözümün arkasındayım
Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz çifti, önceki akşam Hammam Alaçatı çıkışında görüntülendi
“Biriyle aynı evde yaşamak zor” açıklaması sonrası “boşanacağı” yönünde haberler çıkan Burcu Esmersoy, dedikodulara yanıt verdi.
"Bundan boşanma haberi çıkarmak saçma. Sözümün arkasındayım; insanlar yeri geliyor anne-babasıyla aynı evde kalamıyor. Bazen kafa dinlemek gerekiyor.”
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- Boşanma iddialarına yanıt: Sözümün arkasındayım
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