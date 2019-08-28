28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:19:59 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22:26
Bonkör Aleyna Tilki kardeşi Ayça için Çırağan Sarayı’nda parti verdi!
Aleyna Tilki, önceki gün 15 yaşına giren kardeşi Ayça için Çırağan Sarayı’nda parti verdi. Kardeşi için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü popçu kutlamaya 20 TL harcayarak ne kadar bonkör olduğunu gösterdi
GENÇ yaşta şöhreti yakalayıp paraya para demeyen Aleyna Tilki, bonkör çıktı. 19 yaşındaki popçu, kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü için önceki gün Çırağan Sarayı'nda oda kapattı.
ÜNLÜ şarkıcı, 15 yaşına giren kardeşinin doğum günü şerefi için düzenlediği partide hiçbir masraftan kaçınmadı. Tilki'nin organizasyon ve otel masrafı için toplam 20 bin lira harcadığı öğrenildi.
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